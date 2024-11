Não é por acaso que Ademola Lookman ficou em 14.º lugar na lista para a Bola de Ouro, ganha por Rodri. O extremo da Atalanta esteve em grande forma na época passada e mostrou mais uma vez estar num bom momento com um bis diante do Nápoles, neste domingo (3-0).

Fez um bis em casa do líder da Serie A, ainda por cima com bons golos. De Ketelaere assistiu para os dois tentos - primeiro, com um cabeceamento, depois, numa variação de flanco.

O primeiro golo aconteceu aos dez minutos de jogo, num belo remate de pé esquerdo, de primeira. O segundo, aos 32m, com um disparo de pé direito, de fora da área. Grande remate do nigeriano.

Mauro Retegui fez o 3-0 final e aumentou a liderança na tabela de melhores marcadores (11 tentos). Sem reação, o Nápoles ainda teve o contributo de David Neres, ex-Benfica, a partir dos 71 minutos. Rui Patrício não saiu do banco da Atalanta.

Os napolitanos continuam a liderar a tabela, apesar de perderem. A Atalanta fica provisoriamente em segundo lugar, com 22 pontos, menos três do que o Nápoles.