A Serie A confirmou esta sexta-feira que vai retomar a competição no fim de semana de 20 e 21 de junho, com os jogos que estão em atraso da 25.ª jornada.

«Os clubes receberam com agrado a autorização concedida ontem [quinta-feira] pelo ministro Spadafora para retomar a Série A e votaram por unanimidade na organização dos quatro jogos em atraso, referentes à 25.ª jornada, durante o fim de semana de 20 e 21 de junho», escreveu o organismo, em comunicado.

Assim, no regresso do futebol italiano vão jogar-se o Atalanta -Sassuolo, o Verona-Cagliari, o Inter de Milão-Sampdoria e o Torino-Parma.

De resto, a Liga italiana pretende ainda que a final da Taça se jogue antes do início do campeonato, no fim de semana de 13 e 14 de junho. Nápoles, Inter de Milão, Milan e Juventus são as equipas ainda em prova.