A subsecretária da Saúde de Itália mostrou confiante no recomeço do futebol esta época e revelou quais as medidas que podem vir a ser aplicadas para que as condições de segurança estejam salvaguardadas ao máximo.

«A solução poderá passar por uma espécie de pré-época nas equipas, um confinamento nos centros de treino. Os centros de treino já estão abertos para treino individual. Os atletas que registam testes negativos à entrada podem entrar e treinar e, dentro de 15 dias, saberemos se será possível dar mais um passo em frente. Temos de garantir a segurança de todos», disse Sandra Zampa numa entrevista à Radio Punto Nuovo.

«Estamos a caminhar para uma solução e é isso que os adeptos desejam. Ainda não há permissão para o regresso, mas estamos no caminho certo», acrescentou a governante. Recorde-se que alguns clubes da Serie A iniciaram os treinos individuais esta semana, estando previsto que os treinos coletivos possam arrancar a 18 de maio, depois de novos testes a jogadores e técnicos.

Nesta altura, Itália, um dos países europeus mais afetados pela pandemia, está na fase 2 da reabertura do país. Segundo a subsecretária da Saúde, dentro de mais duas semanas será possível decidir quando e como a Serie A será reatada, sendo o confinamento no centros de treino um dos cenários admitidos.

No regresso aos treinos esta semana, Torino, Sampdoria e Fiorentina anunciaram ter registado casos de infeção por covid-19. O Brescia, outra das equipas da Serie A, opôs-se ao recomeço da competição que está parada desde 9 de março.