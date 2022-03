Além de uma publicação nas redes sociais a manifestar extrema preocupação com a família e compatriotas após a invasão da Rússia à Ucrânia, Andriy Shevchenko fez um apelo à paz antes do apito inicial no «derby della Madonnina».



A mensagem em vídeo da lenda do futebol ucraniano e do Milan foi transmitida nos ecrãs gigantes de San Siro.



«Desde San Siro peço o vosso apoio para a paz. O povo ucraniano quer paz. A paz não tem fronteiras. O que nos une é mais forte do que aquilo que nos divide. Vamos parar esta guerra juntos», disse o antigo futebolista.