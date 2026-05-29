Silvio Baldini, habitual selecionador sub-21 da Squadra Azzurra, assumiu a seleção A italiana de forma interina para os jogos particulares de junho. Durante o estágio da equipa, o técnico deixou várias críticas aos dirigentes do futebol italiano, acusando-os de não darem espaço aos jovens talentos.

«Os jovens precisam de espaço, mas enquanto o futebol italiano estiver nas mãos de vigaristas, a situação parece-me muito complexa. Não é culpa da Federação, porque nos jovens estamos sempre entre os melhores. O problema é que a progressão não acontece, e a culpa é dos clubes», disse.

Durante estágio, a equipa transalpina vai defrontar o Luxemburgo e a Grécia, nos dias 3 e 7 de junho, respetivamente. Para os jogos, o selecionador aproveitou, então, a oportunidade para convocar vários jovens.

«Espero que estes dois jogos amigáveis possam servir a quem estiver no cargo depois de mim. Chamei jogadores muito jovens, eles têm a oportunidade de se valorizarem», acrescentou.

Itália, recorde-se, voltou a falhar o apuramento para o Campeonato do Mundo.