Silvio Baldini: «O futebol italiano está nas mãos de vigaristas»
Selecionador interino da Itália deixa várias críticas aos dirigentes do futebol italiano
Selecionador interino da Itália deixa várias críticas aos dirigentes do futebol italiano
Silvio Baldini, habitual selecionador sub-21 da Squadra Azzurra, assumiu a seleção A italiana de forma interina para os jogos particulares de junho. Durante o estágio da equipa, o técnico deixou várias críticas aos dirigentes do futebol italiano, acusando-os de não darem espaço aos jovens talentos.
«Os jovens precisam de espaço, mas enquanto o futebol italiano estiver nas mãos de vigaristas, a situação parece-me muito complexa. Não é culpa da Federação, porque nos jovens estamos sempre entre os melhores. O problema é que a progressão não acontece, e a culpa é dos clubes», disse.
Durante estágio, a equipa transalpina vai defrontar o Luxemburgo e a Grécia, nos dias 3 e 7 de junho, respetivamente. Para os jogos, o selecionador aproveitou, então, a oportunidade para convocar vários jovens.
«Espero que estes dois jogos amigáveis possam servir a quem estiver no cargo depois de mim. Chamei jogadores muito jovens, eles têm a oportunidade de se valorizarem», acrescentou.
Itália, recorde-se, voltou a falhar o apuramento para o Campeonato do Mundo.