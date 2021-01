O antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, foi hospitalizado no Mónaco devido a um problema cardíaco, confirmou o seu médico pessoal.



Segundo Alberto Zangrillo, o ex-presidente do AC Milan foi transportado para a unidade hospitalar após sofrer uma arritmia cardíaca em Nice, onde reside nesta altura.



Berlusconi, de 84 anos, foi infetado com Covid-19 em setembro do ano passado e chegou a ter uma pneumonia bilateral. Mais tarde, em novembro, o dono do Monza sofreu uma recaída.



Três vezes chefe do governo de Itália, Silvio Berlusconi usa um «pacemaker» e já foi submetido a uma cirurgia ao coração no passado devido a insuficiência da artéria aorta.