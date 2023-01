José Mourinho recebeu um presente de aniversário de Luciano Spalletti na visita da Roma a Nápoles. No final da partida, o treinador do líder da Serie A revelou o que ofereceu ao português no final da partida.



«Ofereci-lhe uma estátua de Pulcinella, um símbolo de Nápoles. Pensei que iria ser convidado para a festa, mas não recebi nenhum convite. Por isso, dei-lhe após o jogo», referiu, em conferência de imprensa.

Pulcinella é uma estátua de um homem do povo que enfrenta a vida com um sorriso no rosto. É possível ver um busto de Pulcinella na cidade de Nápoles. Acredita-se que quem tocar no seu nariz, poderá dar sorte.