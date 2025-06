Custou caro a Luciano Spalletti a pesada derrota com a Noruega (3-0). Na véspera do jogo com a Moldávia, o treinador confirmou a saída do comando da seleção italiana.

«Passei muito tempo ontem à noite com o presidente [da Federação Italiana de Futebol]. Ele disse-me que eu seria dispensado das minhas funções como selecionador», começou por dizer Spalletti, em conferência de imprensa.

«Lamentei, porque não tinha intenção de desistir. Queria permanecer no cargo e continuar a fazer o meu trabalho. Sempre interpretei este cargo como um serviço ao país, quero contribuir para o futuro da Seleção. Rescindirei o meu contrato. Serei treinador até amanhã [segunda-feira] à noite e, a partir de depois de amanhã, não vou cobrar mais nada. Recebi todo o apoio possível da Federação», acrescentou.

A «squadra azzurra» não vence há quatro jogos (três derrotas e um empate). Spalletti chegou em setembro de 2023 para suceder a Roberto Mancini e obteve 11 vitórias em 23 encontros.

Após o desaire em Oslo, a Itália segue no quarto lugar do Grupo I da qualificação europeia para o Mundial 2026, ainda sem qualquer ponto. Noruega e Israel lideram com nove pontos, mas têm mais duas partidas disputadas do que os transalpinos.