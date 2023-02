Stefano Pioli foi eleito o melhor treinador da Serie A da época 2021/22 depois de ter conduzido o AC Milan ao título 11 anos depois.



O técnico, de 57 anos, venceu o prémio Panchina d'Oro (banco de ouro) após receber 33 votos em 46 possíveis, superando os compatriotas Luciano Spalletti (Nápoles) e Davide Nicola (ex-Salernitana).



«Estou emocionado. Quero partilhar este prémio com todas as pessoas especiais que trabalham connosco em Milanelo [centro de estágio do clube], com a direção, e, sobretudo, com os jogadores, que são a parte mais importante de todo este trabalho», disse o treinador dos rossoneri depois de receber o prémio, em Florença.



Pioli, que comanda o AC Milan desde 2019, sucedeu a Antonio Conte, treinador distinguido em 2020/21 pelo trabalho no Inter.