A Supertaça de Itália vai ser disputada em janeiro de 2025, na Arábia Saudita, no mesmo formato que já vigorou este ano.

As duas meias-finais vão ser disputadas nos dias 2 e 3 de janeiro do próximo ano, com a final a acontecer no dia 6 do mesmo mês. Os jogos vão ser decorrer na Kingdom Arena.

Inter Milão, campeão italiano, Juventus, vencedora da Taça de Itália, AC Milan, vice-campeão italiano de 2024, e Atalanta, finalista vencido da final da Taça, serão as quatro equipas em prova.

O Inter vai medir forças com a Atalanta e a outra meia-final vai opor a Juventus ao AC Milan.

Esta será a quinta vez que a Supertaça de Itália se realiza na Arábia Saudita. Desta feita, a prova vai coincidir com o fim de semana em que se disputará a 19.ª jornada do campeonato, sem as quatro equipas acima mencionadas.