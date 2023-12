A vida corre de vento em popa para o Inter no campeonato – é líder isolado –, mas a Taça de Itália, essa, já era.

Esta noite, os nerazzurri foram eliminados em pleno Giuseppe Meazza pelo Bolonha, com uma derrota por 2-1, após prolongamento.

Depois de uma primeira parte sem golos, Lautaro Martínez dispôs de uma excelente oportunidade para abrir o marcador aos 65 minutos, mas desperdiçou um penálti.

O nulo manteve-se até ao final dos 90 minutos, e o contro seguiu para prolongamento.

Aí, o Inter entrou melhor e adiantou-se no marcador logo no segundo minuto, por intermédio de Carlos Augusto, assistido por Dimarco.

Mas este Bolonha, de Thiago Motta (antigo jogador do Inter, precisamente), não é a sensação da Serie A por acaso: Sam Beukema empatou aos 112 minutos e quatro minutos volvidos, num rápido contra-ataque, Dan Ndoye finalizou com classe e completou a reviravolta. Joshua Zirkzee brilhou nos dois golos, com duas assistências.

Nos quartos de final, o Bolonha vai defrontar a Fiorentina.