A Sampdoria suou para sobreviver na Taça de Itália. O conjunto de Génova precisou de recorrer às grandes penalidades para afastar o Ascoli depois de um empate a duas bolas no fim do prolongamento.



De resto, a equipa de Stankovic esteve muito perto da eliminação quando Donati fez o 2-1 para o Ascoli a dez minutos do final do prolongamento. Porém, um golo de Caputo, aos 118, atirou a decisão da eliminatória para os penáltis.



A Sampdoria acabou por ser mais eficaz e venceu por 9-8.



Quem também precisou de horas extra foi a Cremonese diante do Modena. Depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar, Sernicola bisou no prolongamento e deu a passagem à equipa que milita no principal escalão do futebol transalpino.



Na partida entre dois clubes da Serie A, o Bolonha bateu o Cagliari no Renato Dall'Ara graças a um autogolo de Obert, aos 69 minutos.