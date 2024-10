Cedido ao Hellas Verona, Casper Tengstedt já apontou quatro golos (oito jogos) ao serviço dos italianos, os mesmos que marcou com a camisola do Benfica. O avançado dinamarquês quer garantir a permanência na liga italiana e, depois, pensar no futuro.

«Quando fui contactado, o Verona fez-me sentir que me queria mesmo cá. Há um direito de opção, mas ainda não é altura de pensar no futuro. Primeiro, temos de conquistar o maior número de pontos possível e salvar-nos o mais rapidamente possível», afirmou o jogador de 24 anos, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

«Estou feliz no Verona. Sou um jogador que gosta de desafios e estou aqui também para me tornar um melhor avançado. Estava bem no Benfica, mas queria desafiar-me num campeonato ainda mais difícil», acrescentou.

Tengstedt destacou ainda que joga numa posição diferente daquela que fazia quando estava no Benfica. «O míster Zanetti pôs-me a jogar onde gosto, como segundo avançado no apoio ao ponta-de-lança. Sinto-me bem com isso. Envolve-me mais no jogo e, além disso, preciso de ter um avançado de peso perto de mim. Com Mosquera há um bom entendimento, ajudamo-nos mutuamente. Ele faz o trabalho sujo, lança-se nos duelos e eu posso ficar mais livre para ser incisivo entre linhas para o servir ou finalizar.»