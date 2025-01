Danilo Luiz, veterano lateral da Juventus que passou pelo FC Porto, vai terminar a sua passagem pela Juventus. A confirmação foi dada pelo treinador do clube, Thiago Motta, nesta quinta-feira.

Em antevisão ao duelo com o AC Milan (de Sérgio Conceição e Rafael Leão), Thiago Motta foi questionado sobre o futuro de Danilo Luiz. O técnico confirmou os rumores de saída do brasileiro.

«Sim, nós fomos claros. É uma decisão tomada para o bem de todos, incluindo dele [Danilo Luiz]», disse Motta em conferência de imprensa.

O capitão da Juventus está a ser associado ao Nápoles, também da Serie A. Aos 34 anos, conta com passagens também no Manchester City, Real Madrid, Santos e América Mineiro. Ingressou na Europa pela porta do FC Porto.