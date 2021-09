Tiago Pinto, diretor geral da Roma, fez esta quarta-feira um balanço do mercado de transferências dos romanos, explicou as contratações, o negócio falhado de Xhaka e deixou elogios a José Mourinho.



«Estou orgulhoso, feliz e motivado por trabalhar com Mourinho todos os dias. Tenho 36 anos e siga a carreira dele desde que era criança, apesar de ter treinado o FC Porto e eu ser adepto do Benfica. Para todos os portugueses Mourinho é o melhor. Tento aproveitar todos os dias para aprender mais com ele. Ele trabalhou por todo o mundo e ganhou tudo. Começámos a trabalhar juntos antes de a época ter começado. Avaliámos a equipa e sabíamos exatamente o que procurávamos. Não precisámos que Mourinho diga que falta experiência no banco, mas estudámos o projeto juntos e ele vai fazer com que os jovens cresçam», começou por dizer, citado pelo Corriere dello Sport.



O dirigente português revelou ainda que Lorenzo Pellegrini vai renovar contrato com os giallorossi.



«Não há qualquer problema. Pellegrini quer renovar com a Roma e nós queremos ficar com ele. Não há nenhum problema», frisou.



Tiago Pinto abordou depois a contratação falhada de Granit Xhaka, internacional suíço que acabou por ficar no Arsenal.



«Quando cheguei disseram-me que este era um lugar difícil. O mercado acabou ontem, mas todos continuam a perguntar por um médio. Hoje o chef de cozinha perguntou-me sobre isso (risos). Não foi um problema orçamental, gastámos mais do que estava previsto. O mercado é dinâmico e tivemos de acelerar a reformulação da equipa. Todos souberam do nosso interesse no Xhaka. No início do mercado tínhamos quase 60 jogadores. Fizemos o que achámos ser melhor para a equipa», referiu.



«Como disse o mercado é dinâmico. No momento em que não conseguimos o Xhaka, ninguém se sentiu rejeitado. O Arsenal não quis vender o jogador. O importante é dizer que a Roma tem um campeão da Europa, Cristante, e um dos meio-campos que mais golos marcou no futebol europeu. Temos o Villar, internacional sub-21 por Espanha, e o Diawara. Respeitamos os nossos jogadores. Acho que há muito trabalho a fazer e não vale a pena estarmos a falar sobre o mercado de janeiro. Estamos aqui para desenvolver os nosso jogadores. Se só o mercado desse vitórias, o Lille nunca teria sido campeão», acrescentou.



Apesar de um mercado ativo, o clube da capital italiana não conseguiu libertar os excedentários Santon, Fazio, N'zonzi e Riccardi, situação que mereceu um comentário de Tiago Pinto.

«Basta olhar para os sete clubes de topo em Itália e ver quantos jogadores venderam. Encontrar solução para quase 30 jogadores é sinal de que fizemos um bom trabalho. Estou aqui para aprender com todos, mas acho que essa pergunta deve ser colocada a clubes que estão em mercados diferentes. O Mourinho também falou sobre isso. Trabalhámos arduamente para conseguir boas ofertas por todos os jogadores. Ninguém ficou a perder um euro. Não posso entrar nas cabeças dos jogadores», atirou.