Em final de contrato com a Roma, Paulo Fonseca está a ser fortemente criticado pela imprensa italiana, sobretudo após o mau da equipa na Serie A - não vence há três jogos. O diretor desportivo dos giallorossi, Tiago Pinto, saiu em defesa do compatriota.



«O que importa é o presente. O futuro de Paulo Fonseca não depende deste jogo. Não compreendo a insistência na questão do treinador. Há vários treinadores em Itália que estão em final de contrato. Neste momento estamos unidos e concentrados em obter grandes resultados», disse, em declarações à Sky Sport de Itália antes do jogo contra o Ajax.



Segundo o dirigente português, o problema dos romanos está relacionado com a mentalidade.



«Precisamos de fazer algo simples: ganhar. Isso significa ganhar hoje, amanhã e depois. Não apenas ganhar jogos, mas melhorar a mentalidade e sermos mais fortes de forma constante. Estamos a trabalhar nesse aspeto e mesmo que os resultados não sejam bons agora, temos a certeza de que serão no futuro», concluiu.



A Roma bateu, esta quinta-feira, o Ajax por 2-1 em Amesterdão e parte em vantagem para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.