Depois de anunciada a chegada de Tiago Pinto, o CEO da Roma, Guido Fienga, explicou a contratação do ainda dirigente do Benfica e teceu-lhe elogios.



«Se trabalharmos com a disciplina certa e os processos adequados, os resultados vão aparecer, sobretudo a longo prazo. Com o Tiago Pinto quisemos renovar essa aposta. Ele é talentoso e brilhante, mostrou que pode trabalhar bem e com espírito de equipa num clube prestigiado. Mal podemos esperar para trabalhar com ele», referiu à Sky Sport italiana.



Lembre-se que Tiago Pinto apenas começa a exercer funções de diretor geral dos giallorossi a partir de 1 de janeiro de 2021. A Roma, orientada por Paulo Fonseca, ocupa atualmente o terceiro lugar da Serie A cumpridas oito rondas.