Após perder por 7-0 na receção à Atalanta e 4-0 em casa do Lecce, Walter Mazzarri deixou o comando técnico do Torino por mútuo acordo.



O emblema transalpino anunciou de seguida o seu sucessor: Moreno Longo. O técnico, de 43 anos, é um ex-futebolista italiano e conta com experiências em clubes da Serie B como Pro Vercelli e Frosinone.



Esta era a terceira época de Mazzarri no «Toro», deixando o clube com 37 vitórias em 90 partidas.