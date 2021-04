O Torino revelou que um jogador da equipa principal testou positivo à covid-19, dois dias após o dérbi com a Juventus.



Numa curta nota divulgada no site oficial, «Il Toro» recusa identificar o jogador em questão, frisando apenas que este está em isolamento e em contacto com o departamento médico.



O Torino acrescenta ainda que vai continuar a seguir à risca o protocolo exigido pelas autoridades de saúde italianas e pela Liga local. Os treinos vão continuar caso não surjam mais resultados positivos.



Lembre-se que no último sábado a equipa orientada por Davide Nicola empatou a dois golos com a campeã Juventus no «Derby della Mole».