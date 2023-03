O Sassuolo derrotou a Cremonese numa partida com cinco golos e emoção até final.



No penúltimo jogo da 25.ª jornada da Serie A, os neroverdi construíram uma vantagem de dois na primeira parte com golos de Lauriente e de Frattesi. A resposta dos forasteiros, que na ronda anterior tinham alcançado a primeira vitória na Liga frente à Roma, surgiu na segunda parte com Dessers a fazer o 2-1 à entrada para os trinta minutos finais.



O extremo nigeriano acabaria por fazer a igualdade num lance feliz. Dessers dominou e quase em querer ficou na cara de Consigli. Depois, o atacante ultrapassou o guarda-redes e atirou para o 2-2 a sete minutos do final.



No período de compensação o Sassuolo acabaria por chegar à vitória num lance em que a Cremonese foi apanhada em contrapé: Bajmari aproveitou e foi o herói dos neroverdi.



No outro jogo desta segunda-feira, o Torino colocou fim ao ciclo de bons resultados do Bolonha na Serie A (1-0).



Karamoh decidiu o jogo num excelente lance individual ao minuto 22.



Assim o Torino chegou aos 34 pontos e subiu ao 9.º lugar e está um ponto do Bolonha, 8.º colocado. Por sua vez, a Cremonese divide a lanterna-vermelha da Serie A com a Sampdoria enquanto o Sassuolo é 13.º com 30 pontos.

