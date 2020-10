O treinador dos sub-23 da Juventus, Lamberto Zauli, está infetado com Covid-19.



Em comunicado, a Vecchia Signora explica que o técnico de 49 anos testou positivo após a última ronda de testes realizados. O clube de Turim acrescenta que todo o plantel dos sub-23 vai continuar a ser testado e a treinar sem qualquer contacto com o exterior, conforme previsto no protocolo das autoridades italianas.



Depois de Rugani, Matuidi e Dybala terem sido infetados com Covid-19 durante a interrupção da Serie A, Lamberto Zauli é o quarto elemento da Juve a testar positivo nas últimas semanas depois de dois elementos do staff e de Cristiano Ronaldo.