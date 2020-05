Itália é um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19. Entre as cerca de 223 mil pessoas infetados, está o diretor desportivo Daniele Pradè que sem dar conta acabou por contagiar toda a família.



«Trouxe o coronavírus para dentro de casa. Passei-o à minha mulher, à minha filha, aos meus cunhados, aos meus netos e, principalmente, aos meus sogros que estiveram durante 30 dias hospitalizados», contou, em entrevista à Sky Itália.



«O pior momento foi ver toda a família a adoecer aos poucos», acrescentou o dirigente viola.



Pradè deixou ainda uma mensagem para quem ainda não foi infetado pelo novo coronavírus.



«É preciso muito cuidado e há que seguir todas as indicações no que respeita a distâncias. Vamos ter de viver com este vírus até aparecer uma vacina», referiu.



A Fiorentina tem seis casos positivos de Covid-19, três são jogadores.