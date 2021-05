O Venezia está de volta à Serie A, 19 anos depois.



Depois de um triunfo por 1-0 na primeira mão do play-off de subida, o clube da cidade de Veneza confirmou a promoção com um empate a uma bola frente ao Citadella.



A equipa forasteira chegou ao intervalo a vencer por 1-0 graças a um golo de Proia. Em inferioridade numérica, o Venezia conseguiu chegar ao empate no período de descontos. Bocalon marcou aos 90+3 e tornou-se o herói de Veneza.



Assim, o Venezia acompanha o Salernitana e o Empoli no lote de equipas promovidas da Serie B à Serie A.