Depois de longas batalhas dentro de campo ao serviço de clubes como a Sampdoria, a Juventus e o Chelsea, a vida não tem dado tréguas a Gianluca Vialli.

O antigo internacional italiano venceu um cancro do pâncreas em 2018, problema oncológico que o voltou a «atacar» nos últimos 17 meses. Vialli, mais uma vez, saiu por cima e venceu a doença.

«Em dezembro completei 17 meses de quimioterapia, com um ciclo de oito e outro de nove. Foi complicado, mesmo para uma pessoa dura como eu, tanto física como mentalmente. Os últimos exames que fiz não mostraram quaisquer sinais da doença. Estou feliz, mesmo que o diga baixinho», disse, citado pelo La Repubblica.

«Estar mais saudável significa ver-me bem ao espelho, ver o cabelo a crescer, não precisar de desenhar mais as sobrancelhas com um lápis. Pode parecer estranho, mas sinto-me com muita sorte em comparação com muitas pessoas», prosseguiu.

Vialli, que também treinou o Chelsea e o Watford, falou depois sobre a situação do coronavírus: «Penso nas pessoas levadas para o hospital e que morrem sozinhas, com os seus familiares fechados casa, nos funerais não celebrados: é terrível. É um teste extremo, uma tortura. Haverá grandes cicatrizes emocionais, morais e económicas. A vida de todos mudará e para muitas pessoas já mudou, infelizmente.»