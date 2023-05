Tarde de festa no Diego Maradona. Conquistado o «scudetto» na quinta-feira passada, o Nápoles teve direito a guarda de honra por parte da Fiorentina, o seu oponente este domingo.



Com desportivismo, os jogadores e staff do conjunto «viola» esperaram a entrada em campo dos adversários fizeram questão de cumprimentá-los um por um.



Lembre-se que o Nápoles era campeão de Itália há 33 anos.



Veja o momento: