A Juventus isolou-se à condição na liderança da Serie A após vencer em Génova a Sampdoria por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da Serie A.



Cristiano Ronaldo foi a figura da partida ao anotar um golo sensacional. Porém, antes da impulsão incrível do avançado que deu o golo à Vecchia Signora, já Dybala tiha assinado um golaço: pontapé de primeira nas imediações da área, após cruzamento de Alex Sandro (19m).



A vantagem do conjunto de Sarri durou cerca de um quarto de hora. Alex Sandro cometeu dois erros consecutivo e colocou a bola nos pés de Caprari que bateu Buffon. Ainda antes do intervalo, surgiu Ronaldo: impulsão incrível e cabeça indefensável para o 1-2.



Na etapa complementar os genoveses ficaram reduzidos a dez elementos por expulsão de Caprari. Ronaldo ainda marcou novamente, mas o lance foi anulado por posição irregular.



Nota ainda para o registo histórico de Buffon: o guarda-redes cumpriu o 647.º jogo na Liga italiana e igualou Paolo Maldini como o futebolista com mais encontros disputados.



647 – Gianluigi #Buffon reaches tonight Paolo #Maldini as the player with the most appearances in the Serie A history (647). Epochal. pic.twitter.com/5gl6jH26KF — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 18, 2019



Feitas as contas, a Juve lidera com mais três - e mais um jogo - que o Inter de Milão. Por sua vez, a Sampdoria segue no 17.º lugar.



