A cumprir a quarentena obrigatória, Lorenzo Insigne mostrou que também pode ser «pizzaiollo». O capitão do Nápoles decidiu aventurar-se na cozinha e fez duas pizzas para a família.



O internacional italiano mostrou todos os passos da confeção enquanto cantava, visivelmente relaxado.



«A pizzaria Insigne está aberta hoje», escreveu o jogador na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais.



O resultado final ficou com bom aspeto, não concorda?