O AC Milan pode perder a liderança da Serie A para o Inter de Milão depois de ter saído derrotado da visita ao reduto do Spezia (2-0).



O 16.º classificado da Serie A resistiu ao poder de fogo da equipa de Pioli - que contou com Dalot e Leão - e aguentou o nulo até ao intervalo. No arranque do segundo tempo, aos 56 minutos, Giulio Maggiore deu vantagem à equipa da casa



O encontro ficou decidido com um golaço de Bastoni aos 67 minutos.



Assim, os rossoneri continuam na liderança com 49 pontos, mas podem ser ultrapassados pelo Inter caso estes vençam a Lazio, este domingo. Por seu turno, o Spezia subiu ao 14.º lugar.