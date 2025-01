Nove adeptos da Real Sociedad ficaram feridos esta quarta-feira devido a confrontos com ultras da Lazio, no centro de Roma. Os desacatos aconteceram na véspera do encontro entre as duas equipas para a Liga Europa, no Olímpico de Roma, esta quinta-feira às 20 horas.

Entre as vítimas, três necessitaram de cuidados hospitalares, sendo que uma está em estado muito grave devido aos golpes sofridos, tendo uma facada perfurado um pulmão.

O incidente terá acontecido por volta das 23 horas, em frente a um bar onde estavam reunidos 70 adeptos espanhóis, que foram atacados com o recurso a facas, martelos, marretas, sinalizadores e bombas de gás lacrimogéneo por 80 ultras do clube italiano.

O alerta foi dado pelos moradores à polícia italiana, que na chegada ao local, detiveram adeptos envolvidos no incidente e ainda confiscaram alguns objetos usados nas agressões.