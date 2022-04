No regresso ao Giuseppe Meazza, os adeptos do Inter de Milão não esqueceram José Mourinho e fizeram questão de o homenagear.



Aos 75 minutos, os tifosi do campeão italiano gritaram o nome do treinador português, conforme pode ouvir no vídeo que está no fim do artigo. A Roma saiu, diga-se, derrotada por 3-1.



Mourinho treinou o Inter entre 2008 e 2010, período no qual conquistou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos, uma Supertaça de Itália e uma Taça de Itália.