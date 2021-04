Milan e Sampdoria empataram este sábado a uma bola, em San Siro, num duelo a contar para a 29.ª jornada da I Liga italiana de futebol.

O jogo ficou marcado pela expulsão do médio português Adrien Silva, aos 59 minutos, por acumulação de amarelos, pouco depois de Quagliarella, experiente avançado de 38 anos, ter inaugurado o marcador a favor dos visitantes (57m).

Já bem perto do final do jogo, o norueguês Jens Hauge assinou o empate, aos 87 minutos.

Diogo Dalot foi suplente não utilizado no Milan, que não pôde contar com o outro português, Rafael Leão, devido a lesão.

Foi o quarto jogo consecutivo do Milan sem vencer em casa, num resultado que pode permitir a aproximação dos mais diretos rivais, nomeadamente Juventus, Atalanta, Nápoles ou Roma. O Milan fica agora com 60 pontos e, por outro lado, pode ver o Inter, líder com 65 pontos e agora menos dois jogos que o vizinho, alargar ainda mais a vantagem na luta pelo título.

A Sampdoria está no 10.º lugar, com 36 pontos, à condição, dado que o Bolonha, 11.º com 34 pontos (defronta o Inter), tem menos um jogo.