Ao segundo jogo com a camisola do Nápoles, o primeiro na Liga italiana, Alisson Santos estreou-se a marcar. O extremo brasileiro, que está emprestado pelo Sporting, foi lançado por Antonio Conte no encontro com a Roma e marcou o golo que valeu o empate (2-2) ao campeão italiano, no Derby del Sole.

No Diego Armando Maradona, Donyell Malen abriu o marcador logo aos sete minutos, mas Leonardo Spinazzola deu o empate aos napolitanos aos 40, com um pontapé de fora da área.

Já com Alisson em campo - foi lançado aos 70 -, Wesley foi derrubado na área e a Roma beneficiou de um penálti. Malen foi o escolhido para bater e bisou na partida.

No entanto, a oito minutos dos 90, numa jogada entre brasileiros, Giovane deu para Alisson e o extremo cedido pelo Sporting armou um remate colocado, de fora da área, que Mile Svilar não conseguiu travar.

Este empate deixa as duas equipas separadas por três pontos. O Nápoles é terceiro classificado, com 50, enquanto a Roma segue em quarto, com 47.

João Mário titular na vitória do Bolonha

Com o português João Mário em campo durante 74 minutos, o Bolonha regressou aos triunfos, na visita ao Torino (2-1).

Um autogolo de Nikola Vlasic adiantou os visitantes aos 49 minutos. O mesmo Vlasic, no entanto, viria a apontar o golo da igualdade aos 62. A 20 minutos dos 90, Santiago Castro desfez a igualdade e garantiu a vitória ao Bolonha, que sobe ao oitavo lugar, com 33 pontos. Já o Torino, é 14.º, com 27.