VÍDEO: Alisson Santos marca na goleada do Nápoles
Avançado emprestado pelo Sporting marcou o último golo da vitória por 4-0 frente à Cremonese
Avançado emprestado pelo Sporting marcou o último golo da vitória por 4-0 frente à Cremonese
O Nápoles goleou a Cremonese por 4-0, em jogo a contar para a 34.ª jornada da liga italiana. Alisson Santos, avançado emprestado pelo Sporting, marcou o quarto golo da formação napolitana.
Ainda que a conquista do campeonato italiano seja cada vez mais difícil, dada a distância que o Inter leva sobre a concorrência, o Nápoles entrou na partida a todo o gás. McTominay rematou forte à entrada da área e inaugurou o marcador com apenas três minutos de jogo.
McTominay não perdeu tempo para inaugurar o marcador 💨#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Nápoles #Cremonese #bacanaplay pic.twitter.com/iFtNGeux1L— sport tv (@sporttvportugal) April 24, 2026
Perto do intervalo, Politano encontrou Rasmus Hojlund e o avançado, com alguma sorte à mistura, fez o 2-0. Já no tempo de compensação da primeira parte (45+3m), Alisson Santos cruzou, McTominay devolveu para o centro da área com um pontapé acrobático e Kevin De Bruyne, ao roubar a bola ao defesa, rematou sem hipóteses para o 3-0.
Hojlund e De Bruyne aumentam para 3-0 ao intervalo 🥶#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Nápoles #bacanaplay pic.twitter.com/FUN7BqLzUt— sport tv (@sporttvportugal) April 24, 2026
No segundo tempo, Alisson Santos (52m), na sequência de um ataque rápido, levou a bola de uma ponta à outra do campo e, sem que nenhum jogador da Cremonese o travasse, sentenciou a partida em 4-0.
Ora veja o golo:
Alisson foi de uma área à outra para fazer o 4º dos napolitanos 🤯#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Nápoles #Cremonese pic.twitter.com/blZQTDTOYv— sport tv (@sporttvportugal) April 24, 2026
Com este resultado, o Nápoles segue no segundo lugar, com 69 pontos, menos nove do que o líder Inter. A Cremonese, por sua vez, ocupa o 17.º lugar, com 28 pontos.