O Nápoles goleou a Cremonese por 4-0, em jogo a contar para a 34.ª jornada da liga italiana. Alisson Santos, avançado emprestado pelo Sporting, marcou o quarto golo da formação napolitana.

Ainda que a conquista do campeonato italiano seja cada vez mais difícil, dada a distância que o Inter leva sobre a concorrência, o Nápoles entrou na partida a todo o gás. McTominay rematou forte à entrada da área e inaugurou o marcador com apenas três minutos de jogo.

Perto do intervalo, Politano encontrou Rasmus Hojlund e o avançado, com alguma sorte à mistura, fez o 2-0. Já no tempo de compensação da primeira parte (45+3m), Alisson Santos cruzou, McTominay devolveu para o centro da área com um pontapé acrobático e Kevin De Bruyne, ao roubar a bola ao defesa, rematou sem hipóteses para o 3-0.

No segundo tempo, Alisson Santos (52m), na sequência de um ataque rápido, levou a bola de uma ponta à outra do campo e, sem que nenhum jogador da Cremonese o travasse, sentenciou a partida em 4-0.

Com este resultado, o Nápoles segue no segundo lugar, com 69 pontos, menos nove do que o líder Inter. A Cremonese, por sua vez, ocupa o 17.º lugar, com 28 pontos.

