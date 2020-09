Arturo Vidal chegou a Milão neste domingo para formalizar a mudança para o Inter.

O médio chileno vai realizar exames médicos na segunda-feira e depois, salvo qualquer problema, assinará um contrato que terá a duração de duas épocas, com uma terceira de opção, de acordo com as informações da imprensa italiana.

Vidal deixa assim o Barcelona e regressa a Itália para reencontrar o técnico Antonio Conte, com quem já tinha trabalhado na Juventus.