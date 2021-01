A Atalanta juntou-se ao Inter de Milão nas meias-finais da Taça de Inglaterra depois de vencer a Lazio com reviravolta (3-2).



O conjunto de Gasperini marcou logo aos sete minutos por intermédio de Berat Djimsiti. O albanês aproveitou um corte imperfeito da equipa «laziale» para marcar. A vantagem da formação de Bérgamo durou dez minutos: Muriqi estreou-se a marcar pelos romanos e igualou a contenda.



À passagem da meia hora a Lazio conseguiu a reviravolta numa jogada sensacional de Acerbi. O defesa aproveitou uma perda de bola do adversário, ganhou metros, driblou vários adversários e já na área bateu Gollini. Porém, a Atalanta marcou logo de seguida por Malinovski a cruzamento de Muriel.



Logo a abrir a segunda parte, aos 54 minutos, a Atalanta perdeu Palomino e ficou reduzida a dez elementos. O defesa impediu que Escalante ficasse isolado e recebeu ordem de expulsão. No entanto, acabou por ser a formação da casa a chegar ao golo numa recuperação de Romero que isolou Miranchuk. O russo não perdoou e bateu Reina.



A Lazio sentiu grandes dificuldades para criar situações de perigo e viu, inclusive, o seu guarda-redes defender um penálti de Zapata. Apesar da pouca produção ofensiva, os romanos poderiam ter igualado nos minutos finais, mas Gollini fez uma enorme defesa e impediu o bis de Acerbi.



A Atalanta defrontará o vencedor do jogo Nápoles-Spezia nas meias-finais.



O golo que resolveu a partida: