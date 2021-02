Depois de um nulo no estádio Diego Maradona, a Atalanta bateu o Nápoles por 3-1 e apurou-se para a final da Taça de Itália.



O conjunto de Gasperini teve uma entrada muito forte na partida e desbloqueou o marcador com um golaço de Zapata, de fora da área (10m). Volvidos seis minutos, Pessina concluiu uma jogada coletiva absolutamente sublime e fez o 2-0.



Mário Rui foi lançado por Gattuso ainda antes do intervalo, mas os napolitanos apenas conseguiram reduzir a desvantagem no segundo tempo. Aos 53 minutos, o mexicano Lozano fez o 2-1 e deu esperanças ao detentor do troféu. Porém, Pessina bisou aos 78 minutos, outra vez assistido por Zapata, e confirmou a passagem da Atalanta à final.



A formação de Bérgamo vai defrontar a Juventus de Ronaldo no jogo decisivo.



O bis de Pessina: