A Udinese não foi além de um empate caseiro com o Sassuolo (2-2), em jogo da 22.ª jornada da Serie A.

Com Beto no onze, a equipa da casa adiantou-se no marcador ao fim de 25 segundos de jogo, por intermédio de Destiny Udogie.

O Sassuolo respondeu de imediato, com Matheus Henrique a assinar o empate, ao minuto 6.

A Udinese voltou à vantagem ao minuto 28, com um golo de Jaka Bijol, mas em período de compensação da primeira parte surgiu o lance que ditaria o empate final: o argentino Nehuén Pérez, ex-jogador do Famalicão, desviou a bola para a própria baliza... com a mão!

Beto saiu ao minuto 72, enquanto que Leonardo Buta não saiu do banco da Udinese.