Gift Orban, avançado e melhor marcador do Hellas Verona, envolveu-se em conflitos à saída do estádio, depois da derrota caseira frente ao Milan, por 1-0.

Este acontecimento deu-se nos arredores do estádio Marcantonio Bentegodi, onde alguns adeptos do Hellas Verona esperavam pela saída dos jogadores para tirarem fotografias.

Orban não estava muito animado e não parou para atender aos pedidos dos adeptos, atitude que levou um deles a bater no carro do jogador nigeriano. O avançado não se deixou ficar e saiu do carro para confrontar o adepto, chegando mesmo a entrar em confrontos físicos.

Foi necessária a intervenção de alguns adeptos para separar os dois homens. No vídeo gravado a partir de um telemóvel consegue ouvir-se uma adepta a apelar à calma, dizendo ao jogador que estavam ali por ele.

O clube italiano emitiu um comunicado oficial a lamentar o sucedido e a distanciar-se das atitudes do jogador, bem como das agressões.

Esta foi a quinta derrota consecutiva do Verona, que ocupa o penúltimo lugar da Liga italiana, e está a dez pontos dos lugares de permanência no primeiro escalão italiano, a cinco jornadas do fim.