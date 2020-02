A Lecce foi ao San Paolo surpreender o Nápoles, vencendo a equipa de Gennaro Gattuso por 3-2 este domingo, em jogo da 23.ª jornada da liga italiana.

Com o português Mário Rui a titular, o Nápoles chegou ao intervalo a perder, fruto do golo apontado por Gianluca Lapadula, ao minuto 29.

O avançado de 30 anos da Lecce seria mesmo a figura do jogo, ao bisar na partida, apontando o 1-2 no marcador já na segunda parte, aos 61 minutos, já após Milik ter empatado, ao minuto 48. Já na reta final do jogo, Mancosu fez o 1-3 ao minuto 82 e Callejón ainda reduziu para o 2-3 final aos 90 minutos, mas o Nápoles não evitou mesmo o desaire, que se segue a duas vitórias seguidas.

O resumo do Nápoles-Lecce:

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Na receção ao Cagliari, o Génova não permitiu que o desfecho em Nápoles permitisse à Lecce fugir mais na tabela: um golo de Pandev, ao minuto 43, deu a vitória à equipa da casa, no Luigi Ferraris.

O Brescia-Udinese terminou empatado a uma bola, com os golos a surgirem nos últimos dez minutos: Bisoli fez o 1-0 para a equipa da casa ao minuto 81, mas já na compensação, De Paul evitou o desaire da Udinese.

O Sassuolo venceu na casa da SPAL por 2-1. Caputo (65m) e Boga (90m) deram a volta para os visitantes, já após Bonifazi ter inaugurado o marcador aos 23 minutos, para a SPAL.

ITÁLIA: resultados e classificação