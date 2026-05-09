VÍDEO: campeão Inter vence Lazio de Nuno Tavares
Lateral não saiu do banco na derrota da formação romana
Lateral não saiu do banco na derrota da formação romana
O Inter, que se sagrou campeão na jornada passada, venceu a Lazio por 3-0, em duelo a contar para a 36.ª jornada da Liga italiana.
Uma entrada forte dos nerazzurri permitiu a Lautaro Martínez ampliar a vantagem logo aos seis minutos, com assistência de Marcus Thuram. Perto do intervalo (39m), o avançado argentino mudou de papel e assistiu Sucic que rematou colocado para o 2-0.
Ora veja:
Sucic com a pontaria afinada 🤤#sporttvportugal #SerieA #lazio #inter #bacanaplay pic.twitter.com/XJ8I75KmD2— sport tv (@sporttvportugal) May 9, 2026
Se a situação estava má para a Lazio, tudo piorou com a expulsão de Romagnoli aos 59 minutos. Reduzida a dez jogadores, a formação do português Nuno Tavares - que não saiu do banco - sucumbiu perante a superioridade do Inter e acabou por sofrer o terceiro. Mkhitaryan, aos 76 minutos, selou o triunfo dos campeões italianos.
Com este resultado, a Lazio ocupa o oitavo lugar, com 51 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Bolonha, uma vez que é décimo, com 49 pontos, e ainda tem de jogar na presente jornada contra o Nápoles.
Noutros resultados, o Cagliari, com Zé Pedro a titular, perdeu na receção à Udinese por 2-0, com golos de Buksa (56m) e Idrissa Gueye (90+6m).
Com este resultado, a equipa do ex-FC Porto ocupa o 15.º lugar, com 37 pontos. A Udinese, por sua vez, é nona classificada, com 50 pontos.