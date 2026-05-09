O Inter, que se sagrou campeão na jornada passada, venceu a Lazio por 3-0, em duelo a contar para a 36.ª jornada da Liga italiana.

Uma entrada forte dos nerazzurri permitiu a Lautaro Martínez ampliar a vantagem logo aos seis minutos, com assistência de Marcus Thuram. Perto do intervalo (39m), o avançado argentino mudou de papel e assistiu Sucic que rematou colocado para o 2-0.

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Se a situação estava má para a Lazio, tudo piorou com a expulsão de Romagnoli aos 59 minutos. Reduzida a dez jogadores, a formação do português Nuno Tavares - que não saiu do banco - sucumbiu perante a superioridade do Inter e acabou por sofrer o terceiro. Mkhitaryan, aos 76 minutos, selou o triunfo dos campeões italianos.

Com este resultado, a Lazio ocupa o oitavo lugar, com 51 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Bolonha, uma vez que é décimo, com 49 pontos, e ainda tem de jogar na presente jornada contra o Nápoles.

Noutros resultados, o Cagliari, com Zé Pedro a titular, perdeu na receção à Udinese por 2-0, com golos de Buksa (56m) e Idrissa Gueye (90+6m).

Com este resultado, a equipa do ex-FC Porto ocupa o 15.º lugar, com 37 pontos. A Udinese, por sua vez, é nona classificada, com 50 pontos.