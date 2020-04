Já não deixa ninguém indiferente a forma como Antonio Candreva abre as portas do seu apartamento para mostrar aos fãs nas redes sociais a forma como passa este período de quarentena devido à pandemia da covid-19.

Seja a treinar, com ou sem bola, com a companheira Allegra Luna, de 27 anos, ou a brincar com o filho, Raul, de apenas um ano e meio, o médio do Inter de Milão, de 33 anos, mostra sempre boa disposição.

No vídeo que publicou esta quarta-feira Candreva está em “duelo” com o filho, o pequeno Raul… e a luta não é por uma bola, mas sim, pela chucha da criança, que apesar de não tirar os olhos da TV, não desiste de recuperar tão precioso objeto...