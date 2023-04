Destiny Udogie, jogador da Udinese, destruiu a esplanada de um bar, na noite de quarta para quinta-feira.

Colega do português Beto, o internacional sub-21 italiano perdeu o controlo do carro que conduzia, e acabou por levar à frente as mesas e os chapéus da esplanada.

A polícia tomou conta da ocorrência, inclusivamente com a realização de um teste de álcool no sangue.

Em comunicado, a Udinese explicou que o jogador cedido pelo Tottenham não sofreu qualquer ferimento e que participou no treino normalmente, mas que está sob alçada disciplinar.

Veja as imagens da esplanada destruída: