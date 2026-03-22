VÍDEO: Como esmaga Pisa e reforça candidatura «Champions»
Formação orientada por Cesc Fàbregas venceu por 5-0
O Como recebeu e goleou o Pisa por 5-0, reforçando o quarto lugar e uma possível qualificação para a Liga dos Campeões, em jogo a contar para a 30.ª jornada do campeonato.
Numa primeira parte que deu indicadores do que aí vinha, Diao abriu o marcador aos sete minutos. Douvikas, assistido pelo senegalês, ampliou a vantagem aos 27 minutos.
Na segunda parte, a formação orientada por Cesc Fàbregas continuou a mostrar o volume ofensivo que apresentou nos primeiros 45 minutos e o Pisa, incapaz de segurar os comandados do técnico espanhol, somou a 16.ª derrota no campeonato.
Baturina (48m), Nico Páz (75m), que chegou aos 11 golos na temporada, e Perrone (81m) apontaram os restantes tentos numa goleada que afunda, ainda mais, o pior classificado da liga italiana.
Com este resultado, o Como ocupa o quarto lugar, com 57 pontos. O Pisa, por sua vez, é último, com 18 pontos.