Os ânimos exaltaram-se nas imediações do Estádio Friuli, em Udine, onde ocorre o Itália-Israel desta terça-feira, em jogo da qualificação para o Mundial 2026. A receção à seleção de Israel motivou protestos por movimentos pró-Palestina.

Alguns manifestantes levantaram barricadas para atacar os veículos blindados das forças de segurança, que responderam com lançamentos de gás lacrimogéneo e canhões de água.

Já dentro do estádio, houve muito pouca afluência como forma de protesto dos adeptos italianos. Além disso, o hino de Israel foi bastante assobiado.