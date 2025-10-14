Internacional
Há 50 min
VÍDEO: confrontos entre polícia e manifestantes à margem do Itália-Israel
Em causa a receção da seleção israelita em Itália, no âmbito de um jogo de qualificação para o Mundial 2026
DS
Os ânimos exaltaram-se nas imediações do Estádio Friuli, em Udine, onde ocorre o Itália-Israel desta terça-feira, em jogo da qualificação para o Mundial 2026. A receção à seleção de Israel motivou protestos por movimentos pró-Palestina.
Alguns manifestantes levantaram barricadas para atacar os veículos blindados das forças de segurança, que responderam com lançamentos de gás lacrimogéneo e canhões de água.
Já dentro do estádio, houve muito pouca afluência como forma de protesto dos adeptos italianos. Além disso, o hino de Israel foi bastante assobiado.
