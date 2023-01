Surpresa em Turim!



Depois de ter perdido 15 pontos na secretaria, a Juventus registou o segundo jogo seguido sem ganhar. Este domingo, a Vecchia Signora foi surpreendida em casa pelo Monza (2-0), numa partida da 20.ª jornada da Serie A.



O Monza sentiu dificuldades nos minutos inicias até Caprari ter feito o 1-0. O lance não valeu, mas teve o condão de assustar o conjunto de Allegri e de empolgar os forasteiros. Volvidos oito minutos, o Monza marcou e valeu mesmo: Machin fez um passe delicioso para as costas da defesa da Juve e Ciurria fez o 1-0.



Em cima do intervalo, o Monza fez o 2-0. A jogada da formação de Palladino foi fantásrica e culminou com o golo português de Dany Mota, depois de fintar Szczesny. O internacional sub-21 luso reencontrou-se com os golos - não marcava desde novembro.



A Juventus arriscou na segunda parte, fez tudo o que pôde para tentar reduzir, mas não conseguiu. Como um azar nunca vem só, ainda acabou com menos um jogador por lesão de Milik numa altura em que Allegri já tinha esgotado as substituições.



Desta forma o Monza ultrapassou a Juventus no 12.º lugar da tabela classificativa.