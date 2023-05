Depois da punição de dez pontos aplicada Tribunal de Recurso da Federação italiana de Futebol, a Juventus foi humilhada em casa do Empoli: perdeu por 4-1.



A Vecchia Signora viu o jogo escapar-lhe em dois minutos. Aos 18 minutos, Francesco Caputo fez o 1-0 na transformação de um penálti e dois minutos depois, Luperto assinou o segundo da tarde.



Não está a ser um dia fácil para a Juventus 🥶



A Vecchia Signora sofreu dois golos em três minutos 🤯#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #empoli #juventus pic.twitter.com/CI8nqCXc97 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) May 22, 2023

Allegri mexeu na equipa ao intervalo e lançou Chiesa e Paredes para o segundo tempo. Nem por isso os bianconeri melhoraram e ficaram definitivamente fora da discussão do encontro aos 48 minutos quando Caputo bisou.



O melhor que a Juve conseguiu foi reduzir a cinco minutos dos 90 por Chiesa. Ainda houve tempo para humilhação total do emblema de Turim: Piccoli fez o 4-1 final no último suspiro.



Com esta derrota, aliada à penalização aplicada pela Federação italiana, a Juventus ocupa o sétimo lugar com 59 pontos e está a um da Roma, a primeira equipa em zona de qualificação europeia. O castigo, juntamente com a derrota da Juve e o empate da Roma permite à Lazio, sublinhe-se, assegurar a presença na Champions do próximo ano. Por seu turno, o Empoli é 14.º com 42 pontos.

Classificação da Serie A