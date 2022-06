Angel di Maria está de férias, com a família, em Ibiza, em Espanha, mas este domingo andou a passear num barco com bandeira portuguesa, numa altura em que em Itália garantem que já tem um acordo definido para jogar na próxima temporada com a camisola da Juventus.

O vídeo das férias foi publicado pela mulher do internacional argentino, Jorgelina Cardoso, no Instagram, e mostra o jogador descontraído a navegar ao largo de Ibiza, num barco português.

Na véspera, o jogador de 34 anos tinha anunciado que, depois de terminar um vínculo de sete anos com o Paris Saint-Germain, estava agora num período de «reflexão», mas também fez referência à Juventus, dizendo que é o clube que «está mais interessado» na sua contratação.

Entretanto, o jornal italiano Gazzetta dello Sport avança este domingo que Di María já está definitivamente comprometido com o clube de Turim.

Enquanto o acordo não é oficializado, o antigo jogador do Benfica navega ao largo da paradisíaca ilha espanhola.