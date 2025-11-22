A Juventus não foi além de um empate a um golo na visita à Fiorentina, atual último classificado da Serie A italiana, no final de tarde deste sábado, em jogo da 12.ª jornada.

A equipa de Turim, que começou o jogo sem portugueses no onze inicial, chegou à vantagem em cima do intervalo, com um golo de Filip Kostic (45+6m), num forte remate de pé esquerdo.

Na segunda parte, logo aos 48 minutos, Rolando Mandragora, também com um potente remate de pé esquerdo, fez o 1-1 com que terminaria o jogo.

O português Francisco Conceição entrou aos 76 minutos de jogo, a Juventus bem tentou o golo da vitória até final, mas sem sucesso. João Mário foi suplente não utilizado.

A Juventus, treinada por Luciano Spalletti, soma 20 pontos e está no sexto lugar, podendo perder uma posição caso o Como, que tem 18 pontos e menos um jogo, vença o Torino na segunda-feira. A Fiorentina, que continua sem vitórias, somou ainda assim o segundo empate seguido (ao segundo jogo com o treinador Paolo Vanoli) e tem seis pontos, no 20.º e último lugar.

Este sábado, o avançado português Vitinha marcou no empate do Génova ante o Cagliari e o Bolonha venceu a Udinese. Há ainda um Nápoles-Atalanta, às 19h45.

ITÁLIA: resultados e classificações