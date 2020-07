A «super» Atalanta de Gasperini foi travada pelo AC Milan (1-1), formação que surgiu com outra cara desde a retoma da Serie A.



Os rossoneri foram melhores nos primeiros minutos e chegaram à vantagem num golaço de Çalhanoglu. Num livre quase junto à linha final, o internacional turco enviou a bola ao ângulo da baliza de Gollini (14m).



A Atalanta não tardou a reagir, mas Donnarruma fez uma defesa impressionante, travando o penálti de Malinovsky. O segundo classificado da Liga italiana não perdoou à segunda oportunidade: após uma série de ressaltos, Zapata igualou a contenda.



A segunda metade foi mais fechada. Pioli recorreu ao banco de suplentes e lançou o português Rafael Leão, Krunic e Bonaventura. No entanto, o resultado da partida não mais se alterou.



Com este empate, o AC Milan pode ver a Roma fugir no quinto lugar e ver o Nápoles reentrar na luta pela Liga Europa. Por sua vez, a Atalanta está à mercê do Inter de Milão na disputa do segundo posto.



O golo de Çalhanoglu: