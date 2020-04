A recuperar de Covid-19 com a namorada, Dybala aventurou-se no piano enquanto a namorada aproveitou para ensaiar.



Oriana Sabatini é cantora, além de ter feito trabalhos como atriz e modelo, e tem dois singles: «Love Me Down Easy» and «Stay or Run». O ensaio não correu de feição, visto que Dybala não tem a mesma qualidade ao piano que tem com a bola nos pés.